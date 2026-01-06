"أسطول الصمود" يطلب من مصر السماح بعبور مساعدات إلى غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدم أسطول الصمود العالمي، طلب رسمي إلى الحكومة المصرية للحصول على إذن بعبور قافلة إنسانية برية إلى قطاع غزة وذلك عبر معبر رفح البري.

وقال أسطول الصمود، في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، إن الطلب المقدم للحكومة المصرية يأتي في ظل استمرار النقص في الغذاء والإمدادات الطبية ومواد الإيواء، حيث يؤدي الطقس الشتوي القاسي وتداعيات الإبادة إلى تفاقم معاناة السكان في القطاع.

وأوضح الأسطول، أنه في ظل هذه الظروف يسعى للحصول على إذن لقافلة إنسانية من أجل دخول مصر عبر المعبر الحدودي بين ليبيا ومصر، والعبور الآمن عبر الأراضي المصرية مع الإمدادات الإنسانية.

وأكد البيان، أن الهدف الرئيسي للقافلة هو إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والأدوية والبطانيات وغيرها من المواد الأساسية إلى المجتمعات المحلية في غزة التي لا تزال تعاني من أزمة إنسانية مستمرة.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع إعلان أسطول الصمود العالمي التجهيز لتسيير مهمة بحرية لكسر الحصار على غزة في ربيع 2026، تضم أكثر من 100 قارب وأكثر من 3000 مشارك من أكثر من 100 دولة.

كما يذكر أنه سبق ومنعت قوات الأمن المصرية مرور مئات المتضامنين الأجانب في يونيو/حزيران الماضي إلى معبر رفح عند نقطتَي التفتيش الأولى والثانية على طريق القاهرة الإسماعيلية، ومصادرة جوازات سفرهم، قبل قرار ترحيلهم قسريًا إلى بلادهم.