شهيدان في غزَّة... وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الإثنين، بوصول شهيدين و5 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك، أوضحت الوزارة، تسجيل استشهاد 422 فلسطينيًا، إضافة إلى إصابة 1,189 آخرين، منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها خلال هذه الفترة 684 شهيدًا.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 71,388 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 171,269 جريحًا.