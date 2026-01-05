مستوطنون يحطِّمون شواهد قبور إسلامية في القدس المحتلة

اعتدى مستوطنون، فجر يوم الاثنين، على مقبرة إسلامية في مدينة القدس المحتلة، وحطموا شواهد بعض القبور.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا مقبرة إسلامية في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، وحطموا شواهد عدد من القبور الإسلامية فيها، وخربوا أخرى.

وذكّرت مصادر مقدسية بأن المستوطنين نفذوا خلال العام الماضي 2025 اعتداءين مماثلين، تم خلالهما تحطيم شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة الإسلامية شرق المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي هذا الاقتحام بالتزامن مع استيلاء المستوطنين على منزل عائلة “بصبوص” في حي بطن الهوى، عقب طرد سكانه، حيث شرعوا بأعمال صيانة وترميم في محيط المنزل، في مسعى لتكريس السيطرة الاستيطانية عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين