إصابة في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

أُصيب مواطن لبناني، ظهر يوم السبت، جراء قصف طيران الاحتلال المسير مركبة في حي الجلاحية بالخيام، جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بإصابة مواطن وتضرر محطة وقود ومنازل عدة جراء استهداف مسيّرة لسيارة في حي الجلاحية بالخيام.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل" أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته "إسرائيل" على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024 خلّفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى "إسرائيل" الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

