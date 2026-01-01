فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي خطوة تهويدية خطيرة

الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في مخيم نور شمس

ممداني يؤدي اليمين على المصحف لرئاسة بلدية نيويورك

حين لا يُسمح للرجل أن يتعب: قراءة إرشادية في الصدمة الصامتة

خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

طيار إسرائيلي يكشف إخفاق تقدير تحركات حماس قُبيل طوفان الأقصى

غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

عشرات الآلاف يتجهون لجسر غالاطة في مسيرة تضامنية مع فلسطين

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا

01 يناير 2026 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
...
مقر رئاسة الأونروا في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن القرارات التي اتخذتها كنيست الاحتلال بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة.

وذكر غوتيرتش في بيان، أن الأمين العام يدين التعديلات التي أدختلها الكنيست الإسرائيلية على قانون وقف عمليات الأونروا الصادر في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأوضح أن هذه التعديلات "تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الأونروا وقدرتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها".

وأكد أن التعديلات والقرارات المذكورة تتعارض مع وضع الأونروا وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فوراً، مشدداً على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأونروا #الحرب على غزة #المنظمات الإنسانية #كنيست الاحتلال #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة