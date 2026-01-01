غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن القرارات التي اتخذتها كنيست الاحتلال بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة.

وذكر غوتيرتش في بيان، أن الأمين العام يدين التعديلات التي أدختلها الكنيست الإسرائيلية على قانون وقف عمليات الأونروا الصادر في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأوضح أن هذه التعديلات "تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الأونروا وقدرتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها".

وأكد أن التعديلات والقرارات المذكورة تتعارض مع وضع الأونروا وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فوراً، مشدداً على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين