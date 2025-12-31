كاتب إسرائيلي يدعو لقصف قطر بعد منشور لوزيرة التعليم

فلسطين أون لاين

31 ديسمبر 2025 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
الوزيرة القطرية لولوة الخاطر
متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا الباحث الإسرائيلي المتخصص في شؤون الحروب و"الإرهاب" أور بيالكوف إلى قصف دولة قطر مجددًا، تعقيبًا على منشور وزيرة قطرية، عبر منصة إكس.

وكتب بيالكوف في منشوره: "حان وقت قصف قطر مرة أخرى"، متهمًا الدوحة بأنها "دولة إرهاب".

وجاءت هذه الدعوة عقب منشور لوزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لولوة الخاطر، علّقت فيه على إعلان استشهاد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، وعدد من قادة الحركة، حيث أرفقت منشورها بعلم فلسطين وكتبت: "قد آن للفارس أن يترجل".

وسبق ذلك، منشور عبرت فيه الخاطر عن حزنها العميق، قائلة إنها تابعت خطاب القسام كاملًا، وإنها انهارت باكية عند تأبين "الرجل الملثم"، معتبرة أن البكاء لم يكن عليه شخصيًا، بل "علينا نحن، وعلى تقصيرنا وعجزنا وإهمالنا المخزي"، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

وأثار إعلان كتائب القسام استشهاد أبو عبيدة صدمة كبيرة في الأوساط الشعبية العربية، حيث تصدّر اسمه ووسوم مرتبطة به قوائم الأكثر تداولًا في عدد من الدول، وسط استحضار واسع لخطبه ورسائله التي رافقت أشهر الحرب الطويلة على قطاع غزة.

 

