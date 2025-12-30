مفتي عُمان يعزّي الأمة باستشهاد قادة القسام

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدّم مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تعازيه باستشهاد عدد من قيادات كتائب القسام، الذين أُعلن عن أسمائهم مؤخرًا من قبل الناطق العسكري الجديد باسم الكتائب.

وقال الخليلي في منشور عبر حسابه الشخصي: "تعازينا الحارة لأنفسنا أولا، ثم لسائر إخواننا المسلمين في المصاب الجلل الذي رزئت به الأمة في الأبطال الخمسة الذين أعلنت عن استشهادهم المقاومة الإسلامية الفلسطينية، والذين كتبت لهم الشهادة وأوتوها بعدما جاهدوا في الله حق جهاده، وناضلوا عن المقدسات الإسلامية وأرض الإسلام المحتلة، ودفعوا أرواحهم؛ ثمنا للنصر العزيز والفتح المبين، ولتبوء الدرجات العلا التي أعدها الله للذين يسعون إلى مغفرته ورضوانه؛ بعدما أذاقوا العدو ما هو جدير به".



وأضاف: "هنيئا لهم الشهادة، وهنيئا لهم ما أعده الله تعالى للذين يختصهم بها، وكلنا ألسنة داعية وقلوب متضرعة إلى الله سبحانه أن يبوئهم مُبواً صدق في الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا وأن يعجل بإنجاز وعده بالنصر العزيز".