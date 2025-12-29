فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من الخبز إلى المواصلات.. أزمة الفكة تُربك الحياة اليومية في غزة

ماذا نعرف عن القادة الَّذين أعلنت القسَّام استشهادهم؟

شرطة خانيونس تكشف ملابسات ضبط 933 حبة مخدرة في القرارة

لبيد يهاجم اعتراف حكومة نتنياهو بإقليم "أرض الصومال"

الشجاعية.. حيّ لم يعرف الهدنة حتى اللحظة

القسام تعلن استشهاد "القائد الملثم".. من هو "أبو عبيدة"؟

كتائب القسام تزفّ أبو عبيدة والسنوار وكوكبة من قادتها شهداء

حماس تنعى ثلّة من قادة القسام شهداء في معركة "طوفان الأقصى"

نازحو رفح يناشدون "الأونروا" تفعيل دورها الإنسانيِّ وإبراز معاناتهم أمام العالم

مرداوي: نتنياهو يضع العراقيل وسلاح المقاومة مرهون بقيام الدَّولة

شرطة خانيونس تكشف ملابسات ضبط 933 حبة مخدرة في القرارة

29 ديسمبر 2025 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
...
شرطة خانيونس تكشف ملابسات ضبط 933 حبة مخدرة في القرارة
متابعة/ فلسطين أون لاين

تمكّنت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة من ضبط كمية من الحبوب المخدرة من نوع "روتانا"، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في ترويجها، وذلك في منطقة القرارة بالمحافظة.

وأفادت شرطة خانيونس، في بيان صحافي، يوم الإثنين، أن قوة مشتركة من مكافحة المخدرات والشرطة النسائية تحركت بعد تلقي معلومات من أحد المصادر تفيد بوجود خيمة في مواصي القرارة يُشتبه باستخدامها لترويج مواد مخدرة.

وأوضحت الشرطة، أنه عقب التحري والتأكد من صحة المعلومات، جرى تفتيش الخيمة، حيث تم ضبط عدد من الحبوب المخدرة، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، أقرّوا خلال التحقيق بشراء تلك المواد من المدعو (أ.ع).

وأضافت، أن القوة الأمنية انتقلت إلى منزل المدعو (أ.ع)، حيث ضُبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، واعترف خلال التحقيق بترويجها لصالح المدعو (ك.م).

وبيّنت شرطة مكافحة المخدرات، أنه جرى لاحقًا اعتقال المدعو (ك.م)، الذي أقرّ بحيازته كمية من الحبوب المخدرة من نوع "روتانا"، وبالإرشاد الذي قدّمه تم ضبط 933 حبة مخدرة وتحريزها، كما تم توقيف ابن شقيقه لمساعدته في القضية.

وأكدت الشرطة استمرارها في ملاحقة مروّجي المخدرات والعمل على تجفيف مصادرها، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.

#غزة #مخدرات #شرطة خانيونس #القرارة #حبوب مخدرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة