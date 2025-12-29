شرطة خانيونس تكشف ملابسات ضبط 933 حبة مخدرة في القرارة

متابعة/ فلسطين أون لاين

تمكّنت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة من ضبط كمية من الحبوب المخدرة من نوع "روتانا"، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في ترويجها، وذلك في منطقة القرارة بالمحافظة.

وأفادت شرطة خانيونس، في بيان صحافي، يوم الإثنين، أن قوة مشتركة من مكافحة المخدرات والشرطة النسائية تحركت بعد تلقي معلومات من أحد المصادر تفيد بوجود خيمة في مواصي القرارة يُشتبه باستخدامها لترويج مواد مخدرة.

وأوضحت الشرطة، أنه عقب التحري والتأكد من صحة المعلومات، جرى تفتيش الخيمة، حيث تم ضبط عدد من الحبوب المخدرة، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، أقرّوا خلال التحقيق بشراء تلك المواد من المدعو (أ.ع).

وأضافت، أن القوة الأمنية انتقلت إلى منزل المدعو (أ.ع)، حيث ضُبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، واعترف خلال التحقيق بترويجها لصالح المدعو (ك.م).

وبيّنت شرطة مكافحة المخدرات، أنه جرى لاحقًا اعتقال المدعو (ك.م)، الذي أقرّ بحيازته كمية من الحبوب المخدرة من نوع "روتانا"، وبالإرشاد الذي قدّمه تم ضبط 933 حبة مخدرة وتحريزها، كما تم توقيف ابن شقيقه لمساعدته في القضية.

وأكدت الشرطة استمرارها في ملاحقة مروّجي المخدرات والعمل على تجفيف مصادرها، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.