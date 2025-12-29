فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لأول مرة منذ 25 عاماً.. تمديد اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف

الدفاع المدني: خيام النازحين لم تعد حلاً إنسانياً في غزَّة

الأورومتوسطي يكشفُ تفاصيلَ مروعة حول مجزرةٍ دامية قتلت 15 فردًا من عائلة واحدة برفح

إصابات في خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

طائرة نتنياهو إلى الولايات المتحدة تعبر أجواء 3 دول أعضاء بالجنائية الدولية

"مؤسسة بكرة" تطلق مشروع "قرية رعاية الأطفال مبتوري الأطراف" وتفتح باب التسجيل (رابط)

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و 266

نقابة الصحفيين المصريين تمنح جائزة العام لـ"شهداء الصحافة الفلسطينية"

750 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثالث 2025

نورٌ في غيابة الجب: 120 أسيرًا ومصحفٌ واحد

نقابة الصحفيين المصريين تمنح جائزة العام لـ"شهداء الصحافة الفلسطينية"

29 ديسمبر 2025 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
...
مقر نقابة الصحفيين المصريين

منحت نقابة الصحفيين المصريين، مساء السبت، جائزة حرية الصحافة لعام 2025 إلى "شهداء الصحافة الفلسطينية" الذين قتلتهم "إسرائيل" منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال احتفالية جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025"، بمقر النقابة وسط القاهرة.

وحضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، ورئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عمرو الليثي، ورؤساء وممثلو صحف مصرية.

كما حضر أعضاء لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، وصحفيون فلسطينيون مقيمون في القاهرة، وعائلات صحفيين فلسطينيين شهداء.

وفي كلمة قبل تقديم الجائزة، قال البلشي إنها "تمنح لشهداء الصحافة الفلسطينية تقديرا لتضحياتهم المهنية والشخصية في سبيل نقل الحقيقة إلى العالم، وكشف زيف رواية الكيان الصهيوني".

وأضاف أن الصحفيين الفلسطينيين الشهداء، الذين تجاوز عددهم 250، "أعادوا الاعتبار للصحافة في مواجهة آلة الهدم والاستيطان، وانتصروا للحقيقة في مواجهة الإعلام الزائف".

وشدد البلشي على أن "الحريات تمثل أساس مهنة الصحافة وعنوانها، وجوائز اليوم تعبير واضح عن حرية الصحافة".

وفي يوليو/ تموز 2024 منحت نقابة الصحفيين المصرية الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة، ممثلا عن الصحفيين الفلسطينيين.

وبحسب الموقع الإلكتروني لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، قتلت "إسرائيل" خلال حرب الإبادة بغزة 256 صحفيا، واعتقلت 49، وأصابت 535، ودمرت 150 مؤسسة إعلامية. كما قتلت 706 فلسطينيين من عائلات صحفيي غزة.

وبدعم أمريكي خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 71 ألف شهيدٍ و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا ضخما، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الولايات المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #أنس الشريف #نقابة الصحفيين المصريين #طوفان الأقصى #وائل الدحدوح #شهداء الصحافة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة