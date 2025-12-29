الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و 266

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدًا تم انتشاله من الأماكن التي دمرها الاحتلال خلال الإبادة الجماعية، و3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء 414، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,145، بينما بلغ إجمالي الانتشال 680 شهيدًا.

وبلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، 71,266 شهيدًا، و 171,222 إصابةً.

وأعلنت وزارة الصحة، وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الضحايا التي وصلت المستشفيات نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 17 حالة.

كما أشارت إلى وفاة الطفل أركان فراس مصلح يبلغ من العمر شهرين نتيجة البرد الشديد، وبذلك يترفع عدد الوفيات نتيجة البرد والمنخفض الجوي إلى 3 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين