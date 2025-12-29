يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، خروقاته الواضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا شهداء وإصابات، فيما لا يزال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين.

وأصيب عدد من المواطنين، صباح يوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة الفالوجا في جباليا شمالي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وأخرى على المناطق الشرقي لمخيم البريج وسط القطاع.

كما شن طيران الاحتلال غارات جوية استهدفت منطقة الشيخ زايد شرق بيت لاهيا شمال القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال النار تجاه الأحياء الشمالية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة مواصي رفح.

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "إن الاحتلال ارتكب 969 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد 80 يومًا على سريانه.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان له، أمس الأحد، أن خروقات الاحتلال خلفت 418 شهيداً و1141 مصاباً، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يواجه الموت البطيء.

وذكر أنه منذ 10 أكتوبر 2025 وحتى أمس الأحد 28 ديسمبر ارتكب جيش الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ولم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 80 يوماً سوى 19,764 شاحنة من أصل 48,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 253 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 42%، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين