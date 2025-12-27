مظاهرة في السويد رافضاً لاستمرار انتهاكات الاحتلال في غزة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم السبت، مظاهرة احتجاجية رفضا لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمّع مئات الأشخاص في ساحة أودينبلان في ستوكهولم، استجابة لدعوة العديد من منظمات المجتمع المدني للاحتجاج على استهداف الجيش الإسرائيلي لغزة.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بمقتل الأطفال في غزة، وقصف المدارس المشافي وتطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء المجاعة، كما دعوا إلى وقف الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرايلي في غزة، وطالبوا السويد بإنهاء بيع السلاح للاحتلال.

وفي حديث مع الأناضول، قال الناشط السويدي روبن نيلسون، إنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى يتم تحقيق سلام دائم.

وانتقد نيلسون، سياسات حكومة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا: "على الرغم من حجم الأزمة الإنسانية والوفيات الجماعية، إلا أننا لم نشهد أي تغيير ملموس حتى الآن".

وأكد الناشط السويدي، أن نتنياهو، وقّع على وقف إطلاق النار تحت ضغط دولي، وليس طواعية. وأضاف: "نجتمع اليوم مرة أخرى على أمل التغيير، إن الادعاءات التي تبثها بعض وسائل الإعلام بأن الحرب قد تستمر حتى نهاية عام 2026 أمرٌ مُرعب".

وتابع نيلسون: "إذا لم يتغير الوضع الراهن، فسنواصل بحزم الاحتجاجات الشعبية وأعمال العصيان المدني خلال العام المقبل أيضا".

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات ما أسفر عن استشهاد 414 فلسطينيا وإصابة ألف و142 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

المصدر / الأناضول