الصحة بغزّة: 414 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 4 شهداء جدد و25 شهيدًا تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بالإضافة إلى 8 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء 414، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,142، بينما بلغ إجمالي الانتشال 679 شهيدًا.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، وصلت إلى 71,266 شهيدًا و171,219 إصابة.

ونوهت إلى أنه تم إضافة عدد 292 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 19/12/2025الى 26/12/2025.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين