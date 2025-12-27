منح دراسية ممولة بالكامل في الصين للماجستير والدكتوراة 2026-2027: الشروط ورابط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن فتح باب التقدم لمنحتين دراسيتين في جمهورية الصين الشعبية للعام الدراسي 2026/2027.

وتأتي هذه المنح ضمن برنامج (CAS-ANSO) المخصص للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة)، مستهدفة الطلبة الفلسطينيين الراغبين في إكمال مسيرتهم الأكاديمية في جامعات صينية مرموقة.

مميزات المنحة (التغطية المالية):

تعتبر هذه المنح ممولة بالكامل، حيث تغطي الجانب المالي بشكل شامل لتسهيل دراسة الطالب، وتشمل:

- إعفاء كامل من الأقساط الدراسية.

- تذاكر طيران (ذهاب فقط) لمرة واحدة من بلد الطالب إلى الصين.

- تأمين صحي شامل.

- راتب/مصروف شهري لتغطية نفقات المعيشة.

- تغطية تكاليف الفيزا والإقامة لمرة واحدة.

- الإعفاء من رسوم طلب التقديم.

الجامعات المتاحة وشروط الاختيار:

يجب على الطالب التقدم لموقع جامعة واحدة فقط من الجامعتين التاليتين:

- جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (University of Science and Technology of China).

- جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم (The University of Chinese Academy of Sciences).

ملاحظة: يُمنع الطلاب الملتحقون حالياً ببرامج الماجستير أو الدكتوراة في الصين من التقديم لهذه المنح.

شروط القبول والأهلية:

للتقدم لهذه المنح، يجب استيفاء الشروط التالية:

اللغة:

إتقان اللغة الإنجليزية (IELTS/TOEFL) بمستوى لا يقل عن B2.

أو إتقان اللغة الصينية (لمن يختار الدراسة بها): مستوى HSK4 لجامعة العلوم والتكنولوجيا، أو مستوى HSK5 لجامعة الأكاديمية الصينية.

العمر:

للماجستير: أن يكون تاريخ الميلاد بعد 01/01/1995.

للدكتوراة: أن يكون تاريخ الميلاد بعد 01/01/1990.

المنافسة: يخضع المتقدمون للمنافسة مع طلبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

الوثائق المطلوبة (باللغة الإنجليزية ومصدقة):

يجب تجهيز الأوراق التالية وتصديقها حسب الأصول:

تعبئة طلب الوزارة الإلكتروني، اضغط هنا

نسخة عن طلب الجامعة الإلكتروني.

كشف علامات الثانوية العامة (مصدق من الوزارة).

شهادات وكشوف علامات البكالوريوس (والماجستير لطلبة الدكتوراة) مصدقة.

جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة على الأقل + صورتين شخصيتين.

السيرة الذاتية (CV).

رسالتا توصية أكاديمية (يفضل من مرحلة الماجستير للمتقدمين للدكتوراة).

شهادة إثبات اللغة (الإنجليزية أو الصينية حسب لغة الدراسة).

موافقة مشرف (إن وجدت).

شهادة خلو أمراض (وفق النموذج الطبي الصيني) مصدقة من وزارة الصحة.

خطة بحث (Research Proposal) ورسالة دافع (Statement of Purpose).

شهادة حسن سيرة وسلوك (من وزارة الداخلية).

ملاحظة: طلبة غزة يستصدرونها من وزارة الداخلية في رام الله، وطلبة الضفة من مديرياتهم.

إثبات مهنة ودخل (للموظفين).

آلية التقديم والموعد النهائي:

الموعد النهائي للتقديم: يوم الخميس الموافق 08/01/2026.

خطوات التقديم:

تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالصين عبر الرابط: اضغط هنا.

تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي الفلسطينية.

تسليم الوثائق:

طلبة الضفة الغربية: تسليم الوثائق مصدقة في مقر الوزارة (رام الله - الماصيون) أو مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.

طلبة قطاع غزة: الاكتفاء بتعبئة الطلب الإلكتروني للوزارة وتحميل الوثائق عليه، ويتم تسليم النسخ الورقية لاحقاً في مقر الوزارة عند الطلب.

للمزيد من عناوين الاستفسار وتسليم الطلبات: حول المنحة، يرجى الضغط هنا

