قوات الاحتلال تعتقل والد شهيد وشبانًا من جنين والخليل

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، طالت والد شهيد وعددًا من الشبان، عقب مداهمة منازلهم والتنكيل بالمواطنين.

ففي بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ياسر خزيمية، والد الشهيد مروح خزيمية، ووالد المعتقل محمود خزيمية، خلال اقتحام البلدة. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد أبو ساره وشقيقه يزن، وآدم العلامي، ومحمد غطفان العلامي، وخليل بسام العلامي، عقب مداهمة منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من مدينة دورا جنوب الخليل، بعد مصادرة مركبات بعضهم،عُرف منهم: آدم فادي دودين، ونسيم محمد شاهين، ولطفي شاهين، وراضي الدرابيع، وثائر عزمي الدرابيع، وجهاد علي شاهين.

بدوره، يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن اعتقال ذوي الشهداء، إلى جانب حملات المداهمة ومصادرة المركبات، يعكس سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية، في محاولة للضغط والانتقام خارج أي إطار قانوني.

ويشدد المكتب على أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك حقوقي وإعلامي فاعل لوقفها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى