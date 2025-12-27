يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا شهداء وإصابات، فيما لا يزال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين.

قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طيران الاحتلال المروحي نيرانه تجاه مناطق متفرقة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه تجاه مناطق شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما شن طيران الاحتلال غارة على شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وواصل الاحتلال عمليات النسف شرق حيي الزيتون والتفاح ومخيمي المغازي والنصيرات.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها اتجاه سواحل غرب مدينة غزة، بينما أطلق طيران الاحتلال المروحي تجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي، وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي، أمس الجمعة، إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء إلى 410 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 1,134 إصابة، إلى جانب انتشال 654 شهيدًا من المناطق المتضررة.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ عدد الشهداء 70,945 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 171,211 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين