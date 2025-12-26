الحوثي يدعو لرفع الجاهزية تحسبًا لجولات قادمة مع الاحتلال

فلسطين أون لاين

26 ديسمبر 2025 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
زعيم حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي
متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا زعيم حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أنصاره إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد، مؤكدًا ضرورة البقاء في حالة عمل متواصل ويقظة دائمة تحسبًا للمرحلة المقبلة من التصعيد.

وقال الحوثي، اليوم الجمعة، إن "العدو الإسرائيلي، بالشراكة مع الولايات المتحدة وبدعم غربي مستمر، يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ولبنان، ويمضي في سياسات الاستباحة تجاه سوريا"، مشيرًا إلى أن القتل والاعتقالات في فلسطين باتت مشهدًا يوميًا، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى.

وأوضح أن الاحتلال يسعى إلى السيطرة على ثروات المنطقة، بما في ذلك مصادر المياه، كما هو الحال مع الأردن، منتقدًا "تقبّل بعض الأنظمة العربية لهيمنة إسرائيل وتحكمها بمفاصل متعددة، والارتباط بها على مختلف المستويات".

وأكد الحوثي أن "إسرائيل" تواصل خرق التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل يومي، حتى في الجوانب الإنسانية المتعلقة بإدخال الغذاء والدواء، مضيفًا أن ذلك "يعكس طبيعة القوى الظالمة والمجرمة التي لا تلتزم بأي مواثيق أو اتفاقات".

وأشار إلى أن الحديث المتكرر عن نزع سلاح قوى المقاومة في فلسطين ولبنان يهدف إلى تجريد الأمة من أدوات الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي، مشددًا على أن هذا السلاح يشكل عنصر حماية في وجه الاحتلال.

وحذر الحوثي من أن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، تُعدّ لمزيد من جولات التصعيد، مشددًا على أن المواجهات المقبلة "أمر مؤكد"، وأن المرحلة تتطلب من الأمة أعلى درجات الوعي والاستعداد.

