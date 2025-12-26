حماس: عملية العفولة تعبير عن الغضب الشعبي المتراكم ضد جرائم الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن العملية المزدوجة التي وقعت ظهر اليوم في العفولة شمال فلسطين المحتلة تأتي كتعبير عن حالة الغضب الشعبي المتراكم، ونتيجة لجرائم الاحتلال اليومية، وفي ظل المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، وتصاعد سياسات القتل والتهجير والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، الجمعة، إن المقاومة بكافة أشكالها تمثل حقاً مشروعاً كفلته القوانين الدولية والشرائع الإنسانية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، متسائلةً: "كيف لشعبٍ تمارس عليه سياسة الإبادة الجماعية، والعدوان والاستيطان، ومحاولات تصفية قضيته أن يصمت في وجه المحتل الغاشم".

كما وحذرت، الاحتلال من مغبة الاستمرار في سياساته العدوانية، مؤكدة أن جرائمه لن تحقق له الأمن، وأن محاولات كسر إرادة شعبنا مصيرها الفشل، فشعبنا أثبت عبر تاريخه أنه لن يتخلى عن المقاومة فهي خياره ما دام الاحتلال قائماً.

ودعت حماس، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى تعزيز وحدتهم وصمودهم في وجه الاحتلال، مطالبةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والخروج عن صمته تجاه معاناة شعبنا المستمرة، والعمل الجاد لوقف جرائم الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه المتواصلة.

وقُتل مستوطنان اثنان وأصيب 6 آخرون دهسا وطعناً بمنطقة بيسان شمالي فلسطين المحتلة، في حادثة قالت شرطة الاحتلال إن منفذها من سكان الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن منفذ العملية شاب فلسطيني، دهس مستوطنًا، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، مشيرة إلى أنه أصيب برصاص الاحتلال قبل اعتقاله.