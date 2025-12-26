فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدٌ وغاراتٌ جوية.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

خبراء: صمت واشنطن على الاستيطان دعم فعليّ لابتلاع الضَّفَّة والقدس

حماس: عملية العفولة تعبير عن الغضب الشعبي المتراكم ضد جرائم الاحتلال

وقف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى.. أبعاد سياسية تمس جوهر القضية

مقتل مستوطنين اثنين في عملية مزدوجة شمال فلسطين المحتلة

60 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قتلى وإصابات بانفجار عبوة ناسفة في مسجد بحمص

مصر: نتنياهو يناور لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

تخريج 168 طبيبًا بشهادة "البورد" في قطاع غزَّة

محدث مقتل مستوطنين اثنين في عملية مزدوجة شمال فلسطين المحتلة

26 ديسمبر 2025 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
...
من موقع العملية المزدوجة شمال فلسطين المحتلة

قُتل مستوطنان اثنان وأُصيب ستة آخرون، ظهر اليوم، في عملية مزدوجة دهس وطعن وقعت في منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي، أن العملية نُفذت في ثلاثة مواقع متفرقة، وأسفرت عن مقتل مستوطِنة طعنًا، وآخر دهسًا، إضافة إلى إصابة ستة مستوطنين بجروح متفاوتة.

وأفادت مصادر أخرى، بأن منفذ العملية شاب فلسطيني، قام بدهس أحد المستوطنين قبل أن يترجل من مركبته ويطعن مستوطِنة، مشيرة إلى إصابته برصاص قوات الاحتلال واعتقاله لاحقًا.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إن المنفذ من الضفة الغربية المحتلة، وقد أُصيب خلال إطلاق النار عليه، فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية نقله إلى المستشفى بحالة متوسطة.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بأن منفذ العملية من بلدة قباطية قضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، نقلًا عن مسؤول أمني، أن المنفذ تسلل إلى الأراضي المحتلة قبل عدة أيام وبقي فيها حتى تنفيذ العملية، في حين أكدت شرطة الاحتلال أن التحقيقات لا تزال جارية في جميع مواقع العملية.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة