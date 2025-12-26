شهيدان وغاراتٌ جوية.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية المتفق إليها، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين ويهدد المنظومة الصحية في القطاع.

وفي أحدث التطورات، استشهد شاب مساء يوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب عدي المقادمة بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أثناء جلوسه أمام بوابة مدرسة حفصة شمالي قطاع غزة.

ووفق شهود عيان، فإن المقادمة كان يجلس أمام المدرسة ما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى قبل أن يعلن عن استشهاد لاحقًا.

وفي وقت سابق، ارتقى شهيد، صباح يوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفل أحمد رضوان أبو الكاس (13 عاماً) جراء إصابته برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف، على مختلف المناطق الشرقية للقطاع.

ونفَّذ الاحتلال عمليات نسف ضخمة لمنازل المواطنين شرقي المدينة، بالتزامن مع غارة جوية على شرقي المدينة.

وأطلق الطيران المروحي نيرانه المكثفة على مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خانيونس.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء: 406، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,118، بينما بلغ إجمالي الانتشال 653 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين