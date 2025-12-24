تواصل أعمال البحث في موقع حطام طائرة رئيس الأركان الليبي قرب أنقرة

استمرت طيلة الليلة الماضية وفجر يوم الأربعاء، أعمال البحث في موقع حطام الطائرة التي سقطت في قضاء هايمانا قرب العاصمة التركية أنقرة وعلى متنها رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد وعدد من مرافقيه.

وأفاد مراسل الأناضول، أنه على الرغم من الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف خلال الليل، استمرت عمليات البحث والمسح، وتسارعت مع بزوغ أولى ساعات الصباح.

وأنشأت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مركز تنسيق متنقل في المنطقة التي عُثر فيها على الحطام.

وأرسلت السلطات التركية سيارات إسعاف مجنزرة إلى المنطقة نظراً لظروف الطرق الموحلة.

وكلفت النيابة العامة في العاصمة أنقرة 4 مدّعين عامّين في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة سقوط الطائرة.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبية و4 أشخاص آخرين.

وأوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد 2 كلم من قرية "كسيك كاواك" التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها من مطار "أسن بوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.

