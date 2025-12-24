فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

كاتس يعيِّن قائدي سلاحي الجو والبحرية

قاسم: الإصلاح الدستوري يحتاج إلى حوار وطني واسع وليس استجابة للضغوطات الخارجية

"إعلام الأسرى": الاحتلال يصعِّد عمليات القمع داخل عزل الانفرادي بسجن "جانوت"

نعيم لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يعيق الذهاب للمرحلة الثانية ولا بوادر إيجابية لتشكيل "القوة الدولية"

بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بالعدل الدولية

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر بالقدس المحتلة

الصحة بغزَّة: العجز في المستهلكات الطبية بمستشفيات القطاع وصل إلى 71%

تواصل أعمال البحث في موقع حطام طائرة رئيس الأركان الليبي قرب أنقرة

الذهب يخترق حاجز 4500 دولار ويسجل أعلى مستوى في تاريخه

تواصل أعمال البحث في موقع حطام طائرة رئيس الأركان الليبي قرب أنقرة

24 ديسمبر 2025 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
...
إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنشأت مركز تنسيق متنقل في منطقة الحطام

استمرت طيلة الليلة الماضية وفجر يوم الأربعاء، أعمال البحث في موقع حطام الطائرة التي سقطت في قضاء هايمانا قرب العاصمة التركية أنقرة وعلى متنها رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد وعدد من مرافقيه.

وأفاد مراسل الأناضول، أنه على الرغم من الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف خلال الليل، استمرت عمليات البحث والمسح، وتسارعت مع بزوغ أولى ساعات الصباح.

وأنشأت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مركز تنسيق متنقل في المنطقة التي عُثر فيها على الحطام.

وأرسلت السلطات التركية سيارات إسعاف مجنزرة إلى المنطقة نظراً لظروف الطرق الموحلة.

وكلفت النيابة العامة في العاصمة أنقرة 4 مدّعين عامّين في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة سقوط الطائرة.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبية و4 أشخاص آخرين.

وأوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد 2 كلم من قرية "كسيك كاواك" التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها من مطار "أسن بوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.

المصدر / وكالات
#تحطم طائرة تركية #رئيس الأركان الليبي #هايمانا #رئيس أركان الجيش الليبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة