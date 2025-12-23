نقص الدواء يهدّد صحة أصحاب الأمراض المزمنة في غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

حذّر مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة الطبيب محمد أبو عفش، اليوم الثلاثاء، من مضاعفات صحية لأصحاب الأمراض المزمنة جراء عدم توفر الأدوية الخاصة بهم ومنع الاحتلال الإسرائيلي سفرهم للخارج لبدء أو استكمال علاجهم المفقود في غزّة.

وقال أبو عفش، في تصريحات صحفية، إنّ 1200 مريض فلسطيني توفوا جراء عدم توفر العلاج لهم بالقطاع، ومنعهم من السفر لاستكمال العلاج.

ولا يزال مرضى غزة وجرحاها يعانون الأمرين في سبيل الخروج من القطاع لتلقّي العلاج في الخارج، وسط عراقيل إسرائيلية عديدة ومنع من السفر، بالتزامن مع منع عشرات الأصناف الدوائية من الوصول إلى القطاع.

ونبّه أبو عفش إلى أنّ 99% من العمليات الجراحية المتخصصة بالعظام لا يوجد لها أي مستلزمات طبية، ما أدى إلى توقّفها كليّاً، محذّراً من مضاعفات صحية تنعكس على حياة المرضى والجرحى.

وأكد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة، علاء حلس، أن الأزمة الدوائية تشمل العديد من الأصناف التي وصل رصيدها إلى الصفر، ما سيؤثر على أكثر من 10 آلاف عملية طبية، بما في ذلك أقسام الطوارئ والعظام والأورام والعمليات الجراحية.

وأضاف أن مرضى غسيل الكلى سيواجهون صعوبات حادة بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم، وأن أكثر من 62% من الأدوية التي تخدم نحو ربع مليون شخص من المترددين على الرعاية الأولية غير متوفرة.

وشدد على أن الوزارة تطالب باتخاذ إجراءات ملزمة لإسرائيل لإدخال المستلزمات الطبية الأساسية، مشيرا إلى أنه منذ بداية وقف إطلاق النار لم يطرأ تحسن ملموس في دخول المستلزمات الطبية إلى القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت من تدهور حاد في الأرصدة الدوائية بمستشفيات القطاع، مع تسجيل نسب عجز بلغت 52 بالمئة في الأدوية و71 بالمئة في المستهلكات الطبية، مضيفة أن سلطات الاحتلال تقلص دخول الشاحنات الطبية إلى أقل من 30 بالمئة من الاحتياجات الشهرية، متجاهلة التزاماتها وفق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.