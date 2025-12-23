الصحة بغزة: 5 شهداء و3 إصابات وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

23 ديسمبر 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 5 شهداء بينهم شهيد قتله الاحتلال أمس، و4 شهداء تم انتشالهم جراء قصف سابق، و3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء 406، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,118، بينما بلغ إجمالي الانتشال 653 شهيدًا.

وذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 70,942 شهيدًا، و 171,195 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

