يُجري القياديان في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، وطاهر النونو، زيارة إلى بغداد، منذ يوم السبت، شملت سلسلة من اللقاءات السياسية المختلفة، ظهر فيها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وقائد جماعة "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي.

وأكد مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، أن اللقاءات تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وموقف الحركة من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة وشرح موقفها الحالي.

ورافق القياديين خلال الزيارة ممثل حركة حماس في العراق محمد الحافي، كما شاركا في مؤتمر بحثي عُقد في بغداد من قبل منظمة عراقية، بحث تطورات عملية "طوفان الأقصى".

وفي بيان صدر أمس الاثنين، أفاد المكتب الإعلامي لعبد المهدي، بأنّ الأخير استقبل القياديَّين في حركة حماس، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وبحسب البيان، تناول اللقاء "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة التداعيات الإقليمية والدولية للأحداث الجارية، والتأكيد على أهمية المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق القوانين والقرارات الدولية".

ومن جهته، قال قائد جماعة "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، إنه استقبل حمدان والنونو في مكتبه ببغداد، مشددًا على "وحدة الساحات كنهج ثابت لمواجهة المشروع الصهيوني".

ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني شرح آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

بدوره، وصف مسؤول في وزارة الخارجية العراقية الزيارة بأنها "حضور لمؤتمر متعلق بالقضية الفلسطينية يقام في بغداد، وعلى هامشها كانت هناك لقاءات، حيث يحتفظ قادة الحركة بعلاقات مهمة مع مختلف القوى السياسية العراقية"، مؤكدًا أنها ليست الزيارة الأولى، حيث كانت هناك زيارة مماثلة في مارس الماضي.

التقى القيادي البارز في حركة حماس، أسامة حمدان، في بغداد مع قائد كتائب سيد الشهداء، ابو الاء الولائي. وقدّم حمدان شكره على دورها كجبهة دعم لغزة، ومهاجمتها لأهداف تابعة للنظام الإسرائيلي خلال الحرب الاخيرة#لارسون #جهاد_التبيين #المرجفون #واجب_ديني_وأخلاقي_وإنساني pic.twitter.com/llethGPo7B — لارسون :LARSSON (@ALMOHANDIS_313) December 22, 2025

وأكد أن غياب اللقاءات الحكومية أو الرسمية مع مسؤولي "حماس" ليس له أي دلالة سياسية، لافتاً إلى أن العراق معني قبل غيره بفهم التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها قطاع غزة، من المقاومة بشكل مباشر، وموقف "حماس"، والانتهاكات الإسرائيلية للهدنة وآخر ما توصلت له المفاوضات.

ونشرت منظمة روافد العراقية، صوراً لحضور قيادات "حماس" مؤتمر بغداد، إلى جانب شخصيات سياسية وأخرى حكومية، كان أبرزها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، كما ظهر ممثل جماعة أنصار الله اليمنية الحوثي أحمد الشرفي في المؤتمر، وممثل المرشد الإيراني علي خامنئي مجتبى الحسيني.

منظمة روافد تعقد مؤتمرها العلمي السنوي الرابع

تحت شعار «طوفان الأقصى استذكار واستمرار»، عقدت منظمة روافد مؤتمرها العلمي السنوي الرابع الموسوم بـ «الصمود والانتصار»، بمشاركة واسعة لشخصيات دينية وسياسية وأكاديمية وإعلامية من داخل العراق وخارجه، وبحضور ممثل الإمام الخامنئي سماحة آية… pic.twitter.com/QVhssUWrnT — منظمة روافد (@Rwafid2022) December 21, 2025

المصدر / العربي الجديد