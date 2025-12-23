الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، حملات الاعتقال والمداهمة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات المواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وحيد محمد خلف من منزله في بلدة باقة الشرقية شمال المدينة. كما اقتحمت بلدة دير الغصون واعتقلت عددًا من الشبان، فيما اعتقلت الشاب رائد هرشة من بلدة قفين شمال طولكرم.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي أبو خديجة بعد مداهمة المدينة وانتشار آلياتها في أحيائها.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، عقب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، كما اقتحمت قرية المعصرة وداهمت منزل المواطن عبادة زواهرة واعتدت عليه بالضرب.

أما في محافظة الخليل، فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 22 مواطنًا من بلدة دورا وقرية الطبقة ومخيم الفوار، رافقها اعتداءات بالضرب وتحطيم محتويات المنازل، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

بدوره أكد مكتب إعلام الأسرى أن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد حملات الاعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، من خلال اقتحام المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين، يأتي في إطار سياسة قمعية تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي.

ويحمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بمتابعة أوضاعهم والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

