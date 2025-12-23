"الغارديان": "إسرائيل" قتلتْ كل من حاول إيصال صوت غزَّة للعالم

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا لأستاذة الصحافة المالية في جامعة سيتي سانت جورج، لندن، جين مارتينسون، قالت فيه إن الشهيد أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة، كان الاسم الأبرز بين العديد من الأسماء التي استُهدفت لمجرد شهادتها على الحقيقة.

ففي كانون الثاني/ يناير من هذا العام، صُوِّر أنس الشريف وهو يُرفع في الهواء بعد أن خلع خوذته وسترته الواقية احتفالا بوقف إطلاق نار سرعان ما ثبت أنه مؤقت للغاية في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة "هذا الصيف، انهار الصحفي الفلسطيني أثناء تغطيته لأخبار المجاعة في مسقط رأسه التي أصبحت الآن منطقة حرب، وقال له أحد المارة حينها: "استمر يا أنس، أنت صوتنا".

وقالت كاتبة المقال: إن شعبية الشريف في غزة جعلته هدفا، ففي تموز/ يوليو، حذرت منظمات دولية من الخطر الذي يحيط به مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي تحريضه وهجماته ضد الصحفي الشريف، واصفا إياه بأنه إرهابي، لتبرر جريمة قتله فيما بعد".

وأضافت أنه "في آب/ أغسطس، قبل أشهر قليلة من بلوغه التاسعة والعشرين من عمره، قُتل الشريف وستة آخرون في هجوم مباشر على خيمة إعلامية بجوار المستشفى، في منشورٍ نُشر بعد وفاته، قال: "إذا وصلتكم هذه الكلمات، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي وإسكات صوتي".

وأكدت أن أنس الشريف "ليس سوى واحد من 67 إعلاميا قُتلوا عام 2025 أثناء تأديتهم واجبهم، وفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود السنوي حول سلامة الصحفيين. بل إن الاتحاد الدولي للصحفيين ذهب أبعد من ذلك، إذ وجد أن 111 صحفيا قُتلوا عام 2025، نصفهم تقريبا في غزة".

وقالت إيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير: "من جهة، ترفض "إسرائيل" السماح لأي صحفي دولي بدخول غزة، ومن جهة أخرى، تُشوه سمعة الصحفيين المحليين القلائل المتبقين، وتُهددهم، وتُعرقل عملهم، وتستهدفهم، وتقتلهم، فهم بمثابة العيون الوحيدة للعالم الخارجي على الإبادة الجماعية المستمرة".

وفي آب/ أغسطس 2024، دعت لجنة حماية الصحفيين "إسرائيل" إلى الكف عن توجيه اتهامات إرهابية لا أساس لها لتبرير قتلها وإساءة معاملتها للصحفيين الفلسطينيين.

وقالت مارتينسون إن فيونا أوبراين، مديرة منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة، أخبرتها أن قصة الصحفي الشاب "مثال صارخ على محاولات الإسرائيليين تشويه سمعة الصحفيين دون تقديم أي دليل موثوق. إنه تكتيك مُتعمّد للغاية".

ولفتت مارتينسون إلى أنه "تكتيك ناجح. ففي ظل حظر دولي على الصحافة ترفض "إسرائيل" رفعه - وكان من المقرر أن يُعاد النظر في الاستئناف أمام محكمة إسرائيلية في 21 كانون الأول/ ديسمبر - يُمنع الصحفيون الدوليون من دخول غزة إلا في رحلات عسكرية برفقة حراس. هذا الحظر يُصعّب كثيرا سرد القصص الإنسانية التي تُلامس الرأي العام وتُحفّز العمل السياسي المباشر".

وذكرت أن أوبراين أخبرتها أن الحظر لم يُصعّب فقط على منظمات حرية الصحافة، مثل مراسلون بلا حدود، تقديم الدعم ومعدات السلامة للصحفيين المُعرّضين للخطر، بل إن غياب شهادات شهود العيان يُسهّل أيضا تشويه سمعة الصحفيين المحليين. في عالم مُضطرب تنتشر فيه الادعاءات والادعاءات المضادة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تكون مجرد مزاعم كافية لبثّ بذور الشك. ويأتي هذا في وقت تتراجع فيه الثقة بالصحافة عالميا بمعدل ينذر بالخطر.

وقال جون ويليامز، المدير التنفيذي لمؤسسة روري بيك الخيرية، الداعمة للصحافة المستقلة: "كان الصحفيون الفلسطينيون في غزة بمثابة عيون وآذان العالم، وقد دفعوا ثمنا باهظا. لم يكن العديد منهم صحفيين عند بداية الحرب، ولكن مع سقوط أحدهم، حمل الآخر كاميرته وواصل عمله".

وبعد فترة وجيزة من الهجوم على الصحفيين أمام مستشفى الشفاء في آب/ أغسطس الماضي، قدمت منظمة مراسلون بلا حدود شكواها الخامسة ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب بسبب معاملتها للصحفيين الفلسطينيين. ومع ذلك، لا يزال الصحفيون يُقتلون دون محاسبة. وهناك مؤشرات على أن الوضع يزداد سوءا.

وبعد أربع سنوات فقط من حصول الصحفيين ماريا ريسا وديمتري موراتوف على جائزة نوبل للسلام لجهودهما في محاسبة أصحاب النفوذ، يقود أقوى دولة في العالم شخص لم يخفِ عداءه تجاه منتقديه في وسائل الإعلام. فمنذ توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير، رفعت إدارة ترامب دعاوى قضائية ضد مؤسسات إعلامية، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات. كما منع مراسلي المؤسسات الأقل حظوة من حضور المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، وخفض تمويل وسائل الإعلام العامة. ومؤخرا، قيّد منح التأشيرات للصحفيين الأجانب.

ومع كل الاعتذار عن هذه الرسالة الكئيبة في نهاية العام، ما لم يتمكن الصحفيون من مواصلة تغطية مثل هذه الأحداث المروعة، فلن يكون عام 2026 أفضل حالا من عام 2025، بل قد يكون أسوأ بكثير".

المصدر / وكالات