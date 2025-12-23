قصفٌ مدفعيّ ونسفٌ للمنازل.. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة، وارتقاء شهداء وإصابة مواطنين، بالإضافة إلى انتهاكاته المتواصل للبروتوكول الإنساني الذي يفاقم معاناة المواطنين بصورة متسارعة.

استهدف طيران الاحتلال، صباح يوم الثلاثاء، منزلًا في المناطق الصفراء شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما نفذ عمليات نسف ضخمة لعدد من منازل المواطنين شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف جنوبي خانيونس، فيما حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء مواصي مدينة خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ومن جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى مساء الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول 2025، نحو 875 خرقاً جسيمًا للاتفاق، شملت إطلاق نار مباشر، وتوغلات عسكرية، وقصفاً للمنازل والمناطق السكنية، وعمليات نسف وتدمير واسعة للبنية المدنية.

وأوضح أن هذه الخروقات أدت إلى استشهاد 411 مواطناً وإصابة 1112 آخرين، إضافة إلى تنفيذ 45 حالة اعتقال غير قانوني.

وفي الجانب الإنساني، أشار المكتب الحكومي إلى أن الاحتلال واصل، تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 73 يوماً سوى 17,819 شاحنة من أصل 43,800 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 244 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 41%، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين