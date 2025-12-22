بالأسماء.. 38 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا
مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقينا ردود بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال، علماً أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري.
- • سليمان بركه/ سجن النقب
- • محمد كحلوت/ سجن النقب
- • جهاد يوسف غندور/ سديه تيمان
- • عبد الحميد عبد الحافظ فرا/ سديه تيمان
- • حسام عبدالله العبسي/ سديه تيمان
- • خالد محمد مبحوح/ سجن النقب
- • مصطفى عصمت غرباوي/ سجن النقب
- • باسل محمود الرنتيسي/ سجن نفحة
- • محمد ربحي شباب/ سجن نفحة
- • جمال جمال موسى شباب/ سجن النقب
- • فايز محمد زعانين/ سجن نفحة
- • حازم أحمد طليب/ سجن نفحة
- • محمود ناجح سحار/ سجن نفحة
- • رمزي حاتم محمد أبو عودة/ سجن النقب
- • عز حيدر أبو دحروج/ سجن النقب
- • هاشم محمد عسلي/ تسلمون
- • معتصم جمال محمد عواودة/ سجن النقب
- • احمد اسعد موسى أبو دان/ سجن النقب
- • حسام عبد الكريم عبد الله أبو سلطان/ سجن النقب
- • ياسر محمد احمد الصليبي/ سجن النقب
- • عبد الرحمن فياض/ سجن النقب
- • عاهد نمر حسن نمر/ سجن النقب
- • محمد بسام إسماعيل القدرة/ سجن نيتسان الرملة
- • محمد عبد الله عوض عيشان/ سجن نفحة
- • ناصر علي عبد الله لبد/ سجن النقب
- • محمود سامي محمود احمد/ سجن نفحة
- • اسماعيل محمد اسماعيل فرحات/ سديه تيمان
- • عدي حسن خليل النجار/ ممنوع من الزيارة
- • علي حسن خليل النجار/ ممنوع من الزيارة
- • يحيى أبو شريعة/ سجن النقب
- • محمد بدران/ سجن النقب
- • صلاح أبو لبن/ سجن نفحة
- • محمود كريب/ سجن عسقلان
- • محمد قواسمة/ سجن النقب
- • شادي أبو مصطفى/ سجن النقب
- • بيان الشيشي/ سجن النقب
- • يوسف محمد شقفة/ سديه تيمان
- • حمزة حسني أوب عرة/ سديه تيمان