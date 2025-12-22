فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحذيرات أممية من سوء تغذية حاد في قطاع غزَّة

أطباء بلا حدود: إجراءات الاحتلال في غزة تهدد العمل الإنساني

عائلات قتلى 7 أكتوبر تطلق "أسبوع الغضب" وتتظاهر أمام مكتب نتنياهو

شهيدان وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزَّة

"إعلام الأسرى": الأسيرات تعرضن للقمع في سجن الدامون 4 مرات خلال ديسمبر الجاري

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

انطلاق الحملة التشريعية للائتلاف.. 4 مشاريع قوانين مثيرة للجدل على جدول أعمال "الكنيست"

"أونروا": نواجه منذ عامين حملة تضليل إعلامي منسَّقة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 70 ألفًا و937

الذهب يسجل قمة قياسية جديدة متجاوزا 4400 دولار للأوقية

"أونروا": نواجه منذ عامين حملة تضليل إعلامي منسَّقة

22 ديسمبر 2025 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
...
مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها واجهت خلال أكثر من عامين حملة تضليل إعلامي منسقة بهدف تفكيكها، وإن هذه الحملة بلغت "مستويات غير مسبوقة".

وقالت "أونروا" في تدوينة عبر منصة "إكس"، يوم الاثنين، إن "إحدى الخرافات الشائعة في سياق التضليل الإعلامي تفيد بأن الأونروا تُبقي لاجئ فلسطين في حالة لجوء دائمة".

وأوضحت، أن "اللاجئين، أينما كانوا، يبقون لاجئين في غياب حلول سياسية عادلة ودائمة لمحنتهم"، مؤكدة أن تفكيكها لن يُنهي صفة اللجوء عن الفلسطينيين في ظل غياب حل سياسي.

وحذَّرت من أن الجهة التي ستدفع الثمن إزاء ذلك هم هؤلاء الأكثر فقرًا بين لاجئي فلسطين، أولئك الذين يعيشون في المخيمات ولا بديل لديهم عن الوكالة للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتابعت "سيؤدي نشر التضليل الإعلامي إلى تشتيت الانتباه وإلحاق ضرر حقيقي بإحدى أكثر الفئات ضعفًا في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن البديل الحقيقي للاجئين، هو "استثمار حقيقي في السلام وفي مؤسسات فلسطينية مستقبلية مُمكّنة ومؤهلة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#أونروا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة