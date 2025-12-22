"أونروا": نواجه منذ عامين حملة تضليل إعلامي منسَّقة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها واجهت خلال أكثر من عامين حملة تضليل إعلامي منسقة بهدف تفكيكها، وإن هذه الحملة بلغت "مستويات غير مسبوقة".

وقالت "أونروا" في تدوينة عبر منصة "إكس"، يوم الاثنين، إن "إحدى الخرافات الشائعة في سياق التضليل الإعلامي تفيد بأن الأونروا تُبقي لاجئ فلسطين في حالة لجوء دائمة".

وأوضحت، أن "اللاجئين، أينما كانوا، يبقون لاجئين في غياب حلول سياسية عادلة ودائمة لمحنتهم"، مؤكدة أن تفكيكها لن يُنهي صفة اللجوء عن الفلسطينيين في ظل غياب حل سياسي.

وحذَّرت من أن الجهة التي ستدفع الثمن إزاء ذلك هم هؤلاء الأكثر فقرًا بين لاجئي فلسطين، أولئك الذين يعيشون في المخيمات ولا بديل لديهم عن الوكالة للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتابعت "سيؤدي نشر التضليل الإعلامي إلى تشتيت الانتباه وإلحاق ضرر حقيقي بإحدى أكثر الفئات ضعفًا في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن البديل الحقيقي للاجئين، هو "استثمار حقيقي في السلام وفي مؤسسات فلسطينية مستقبلية مُمكّنة ومؤهلة".

