"نقص الإمكانات الطبية يحول دون مكافحة الأوبئة"

الإغاثة الطبية: 70 ألف حالة كبد وبائي بين النازحين في غزَّة

19 ديسمبر 2025 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
انتشار الأوبئة في أوساط النازحين في غزة بشكل واسع

قال مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة بسام زقوت، إن هناك واسع  للأوبئة في أوساط النازحين خاصة الكوليرا وشلل الأطفال، مشيرًا إلى تسجيل 70 ألف حالة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي.

وأوضح زقوت في تصريحات صحفية، يوم الجمعة، أن نقص الإمكانات الطبية يحول دون مكافحة الأوبئة الآخذة في الانتشار، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال في منع إدخال أبسط اللوازم الطبية.

وحذر، من استمرار الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر، في زيادة المخاطر الصحية على السكان، وانتشار الأوبئة لدى فئات واسعة.

وأشار زقوت إلى ارتفاع نسبة الإسهال بين الأطفال إلى نسبة 40%، موضحًا أنَّ انتشار الأمراض والأوبئة مرتبط بشكل وثيق بقلة النظافة، واختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب، عدا عن انتشار النفايات في مناطق النزوح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الإغاثة الطبية #التهاب الكبد الوبائي #طوفان الأقصى

