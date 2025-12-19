انخفاض أسعار الذهب والفضة وارتفاع النفط عالميًا

فلسطين أون لاين

19 ديسمبر 2025 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

سجلت أسعار الذهب، يوم الجمعة، انخفاضًا بدعم من قوة الدولار، وبعض بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4319.07 دولارا للأوقية (الأونصة).

فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4346.70 دولارًا.

وهبطت الفضة كذلك في المعاملات الفورية 1% إلى 64.79 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولارًا يوم الأربعاء.

وقفزت الفضة بنسبة 125% منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعًا سنويًا 65%.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وسجل النفط ارتفاعًا طفيفًا في ختام تعاملاته أمس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار (14) سنتًا، ما يعادل (0.2%)، مسجلًا (59.82) دولارًا للبرميل.

كما ارتفع سعر خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي (21) سنتًا، ما يعادل (0.4%)، مسجلًا (56.15) دولارًا للبرميل عند التسوية.

المصدر / وكالات
