طقس فلسطين الجمعة 19 ديسمبر

19 ديسمبر 2025 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
تساقط الأمطار على قطاع غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية؛ بسبب تشكل الضباب.

