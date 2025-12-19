الاحتلال يُجدد إغلاق مكتب قناة الجزيرة برام الله

فلسطين أون لاين

19 ديسمبر 2025 . الساعة 07:54 بتوقيت القدس
إسرائيل أغلقت مكتب الجزيرة في رام الله منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي

جددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق  مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية لمدة 14 يومًا.

وداهمت قوات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة وسط رام الله، وعلّقت عليه إخطاراً رسمياً بتمديد الإغلاق، قبل أن تنسحب من المدينة.

وفي 11 أكتوبر الماضي، جددت قوات الاحتلال إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله لمدة 60 يومًا.

ووفق قرار جيش الاحتلال، فإن تجديد الإغلاق يأتي بزعم "التحريض والمساعدة على أعمال الإرهاب" إذ سبق أن أغلقت سلطات الاحتلال مكتب الجزيرة منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حينما اقتحمت وسط مدينة رام الله، ووضعت قرار الإغلاق على مدخل المبنى.

وكانت الحكومة "الإسرائيلية" صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

 

