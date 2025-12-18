واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين في "الجنائية الدولية"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بزعم استهدافهم "إسرائيل">

وادعى روبيو أن "المحكمة الجنائية الدولية تواصل الانخراط في أعمال مسيّسة تستهدف "إسرائيل"، في سابقة خطيرة تمس جميع الدول"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف: "لن نتسامح مع انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية التي تُخضع مواطنين أميركيين وإسرائيليين بشكل غير مشروع لولايتها".

وأكد روبيو أن واشنطن "ستواصل الرد بعواقب وخيمة وملموسة على الممارسات غير القانونية وتجاوزات المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرًا أن تحركات المحكمة تشكل تهديدًا لمبدأ السيادة، وفق تعبيره.

في المقابل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانًا نددت فيه بالقرار الأميركي، مؤكدة أنها "ترفض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على عضوين من المحكمة"، ومشددة على استقلاليتها القضائية ورفضها لأي ضغوط سياسية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الطعن الرئيسي الذي قدمته "إسرائيل" ضد أوامر اعتقال صادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

