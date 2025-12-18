حماس: استشهاد أطفال غزة برداً جريمة يتحملها الاحتلال والحصار

فلسطين أون لاين

18 ديسمبر 2025 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
الطفل سعيد عابدين الذي توفي بسبب البرد الشديد في غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن استمرار استشهاد الأطفال في غزة، والذي كان آخرهم طفل في خانيونس، بسبب البرد الشديد وتواجدهم في الخيام وعدم وجود الإيواء المناسب، يشكل جريمة واضحة يرتكبها الاحتلال بمواصلة حصاره للقطاع ومنع الإعمار بعد حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة.

وأشار قاسم في تصريح صحفي، يوم الخميس إلى أنه من المؤسف أن كل المناشدات لإدخال إيواء حقيقي متمثل بالبيوت المؤقتة وبدء الإعمار لم تحرك العالم لإغاثة أطفال غزة، الذين كانوا يموتون بالقصف والنار، واليوم يموتون بسبب البرد.

ودعا قاسم إلى تحرك جاد وحقيقي من المجتمع الدولي لإغاثة غزة قبل تفاقم الكارثة ووقوع وفيات جماعية بسبب البرد وعدم وجود إيواء ولا مواد تدفئة.

 كما دعا الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب للضغط على الاحتلال للالتزام باستحقاقات وقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال إغاثة وإيواء حقيقي وفتح المعابر.
 

