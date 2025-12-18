هاتف نفتالي بينيت بين "أذرع الأخطبوط".. ما تفاصيل عملية الاختراق الأخيرة؟

أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" تمكنها من اختراق هاتف رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الأسبق نفتالي بينيت.

وأقرّ بينيت بإمكانية الوصول إلى حسابه على تطبيق “تلغرام” بوسائل مختلفة، ما أسفر عن تسريب بيانات شخصية وقائمة جهات اتصال، رغم نفيه في بيان أولي.

ونشرت مجموعة “حنظلة” مواد قالت إنها استُخرجت مباشرة من جهاز بينيت، مؤكدةً أنها اخترقت هاتفًا من طراز “آيفون 13” يعود لبينيت، وتمكنت من الوصول الكامل إلى محتواه.

وسخرت من رئيس الوزراء السابق، وقالت: إنه لطالما تفاخر بكونه منارة في مجال أمن السايبر، وعرض خبرته أمام العالم، ومع ذلك من المفارقة أن هاتفه آيفون 13 سقط بهذه السهولة، وأن القلعة الرقمية الخاصة به لم تكن أكثر من جدار من ورق ينتظر الاختراق.

كما نشرت المجموعة عبر منصاتها قائمة جهات الاتصال المخزّنة على الهاتف، والتي تضم نحو خمسة آلاف جهة اتصال، وتشمل القائمة شخصيات رفيعة المستوى، سابقة وحالية، في الأجهزة "الأمنية الإسرائيلية"، من بينها الموساد والشاباك.

ونشرت المجموعة أيضًا محادثة عبر تطبيق دردشة مع امرأة تُدعى "أفيا ساسي"، إلى جانب صور، ومقطعين مصوّرين، وتسجيل صوتي باللغة الإنجليزية.

ووفق تقارير إعلامية، فإن "أفيا ساسي" مسعفة حريدية في قوات الاحتياط، وكان بينيت قد أشار إليها سابقًا في منشور له على حسابه في موقع "فيسبوك".

وأشار القراصنة إلى أنهم أطلقوا على اختراق الهاتف اسم عملية الأخطبوط، وذلك في إشارة إلى أن بينيت كان قد دعا لسنوات إلى ضرب الأخطبوط الإيراني، وكتبوا أنهم كثيرًا ما تحدثوا عن الأخطبوط ورسموه كعدو لهم، وتخيلوا أنهم قادرون على قطع أذرعه والشعور بالأمان.

