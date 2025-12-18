الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل المواطنين وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين.

وطالت الاعتقالات الشابين أنس عبد الجبار رجب وأحمد عبد اللطيف فقها خلال اقتحام بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ معتصم شلباية عقب مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرقي طولكرم. وفي محافظة قلقيلية، اعتُقل الشابان براء شناعة وأنس شناعة خلال اقتحام بلدة حجة شرق المدينة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمود حكم قط بعد مداهمة منزل والده أثناء اقتحام بلدة مادما جنوب المدينة، كما اعتقلت الشاب محمود يوسف خالد من داخل مخيم العين غرب نابلس.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة التصعيد المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال الاقتحامات الليلية والاعتقالات المتكررة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى