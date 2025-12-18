طقس فلسطين الخميس 18 ديسمبر

فلسطين أون لاين

18 ديسمبر 2025 . الساعة 07:32 بتوقيت القدس
غرق خيام النازحين في غزة جراء المنخفضات الجوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو صافيا بوجهٍ عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ بوجه عام وباردا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الجمعة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #المنخفض الجوي #الحالة الجوية

