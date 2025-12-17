مجلس الصحافة الألماني يوبّخ "بيلد" و"فيلت" بسبب تغطيتهما لغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

وجّه مجلس الصحافة الألماني عقوبة توبيخ إلى صحيفتي "بيلد" و"فيلت" الألمانيتين، على خلفية تغطيتهما للحرب على قطاع غزة، واتباعهما الرواية الإسرائيلية دون الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.

وأوضح المجلس، في بيان صدر الأربعاء، أنه نظر في تقرير نشرته صحيفة "بيلد" على موقعها الإلكتروني بشأن استشهاد الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة "أنس الشريف" جراء هجوم إسرائيلي، مشيراً إلى أن الصحيفة نقلت ادعاءً صادراً عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم أن الشريف كان "قائد خلية تابعة لحركة حماس".

وأكد المجلس، أن هذا الادعاء قُدّم في عنوان الخبر وكأنه حقيقة ثابتة، من دون الاستناد إلى أدلة كافية أو التحقق المستقل، معتبراً أن ذلك يشكّل انتهاكاً لواجب التحري والدقة في العمل الصحفي، إضافة إلى إساءة جسيمة لكرامة الصحفي الشخصية، ما استدعى فرض عقوبة التوبيخ بحق الصحيفة.

كما فرض مجلس الصحافة عقوبة مماثلة على صحيفة "فيلت"، بسبب نشرها معلومات غير مثبتة تتعلق بصور لأطفال يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة، في مخالفة للمعايير الأخلاقية للمهنة.

وتنتمي صحيفتا "بيلد" و"فيلت" إلى مجموعة "أكسل شبرينغر" الإعلامية الألمانية. ووفقاً لمجلس الصحافة الألماني، الذي يتولى مراقبة التزام وسائل الإعلام بالقواعد الأخلاقية للعمل الصحفي، تتصدر صحيفة "بيلد" قائمة المؤسسات الإعلامية التي تلقت أكبر عدد من عقوبات التوبيخ.

وأشار المجلس إلى أن أسباب توبيخ "بيلد" شملت الصحافة المثيرة، وانتهاك الحقوق الشخصية، والإخلال بمبدأ الدقة، وانتهاك قرينة البراءة، واستخدام تعبيرات تمييزية، إلى جانب نشر معلومات مخالفة للواقع.

ويأتي ذلك في سياق حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار واسع قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / وكالات