الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 70 ألفًا و668 شهيدًا

17 ديسمبر 2025 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ شهيدًا جديدًا وإصابة واحدة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة المواطن مهدي محمد الحلو، نتيجة انهيار المنزل عليه جراء المنخفض الأخير وبذلك تكون الحصيلة النهائية للمنخفضات 12 حالة وفاة منها 11 بسبب انهيار المباني الآيلة للسقوط وحالة واحدة بسبب البرد الشديد.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 394، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,075، بينما بلغ إجمالي الانتشال 634 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,668 شهيدًا 171,152 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير الصحة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

