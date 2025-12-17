طقس فلسطين الأربعاء 17 ديسمبر

فلسطين أون لاين

17 ديسمبر 2025 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
أمطار على خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الأربعاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد إن الجو يكون باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا حتى ساعات الظهيرة.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وباردا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدًا الخميس يكون الجو صافيا بوجهٍ عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

