صعود الذهب والنفط في الأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات يوم الاثنين، مستفيدة من التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس.

وذكرت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، أن سعر الذهب في السوق الفورية صعد بنسبة 0.3 % ليبلغ 4313.08 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر تشرين الأول الماضي.

وارتفعت مكاسب الذهب منذ مطلع العام إلى أكثر من 64 %، ليصبح من بين الأصول الأفضل أداءً خلال عام 2025 مع تسجيله مستويات قياسية متتالية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.39 % لتصل إلى 4344.80 دولارًا للأوقية.

وساهم انخفاض عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات في تعزيز جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا ثابتًا.

وفي سوق المعادن الأخرى، استقر سعر الفضة عند 62.02 دولارًا للأوقية، بعد تراجعها من مستوى قياسي بلغته نهاية الأسبوع الماضي.

وحققت الفضة مكاسب أسبوعية بنحو 6 %، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 115 % بدعم من قوة الطلب الصناعي وتراجع المخزونات.

وتراجع سعر البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1741.82 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 % مسجلًا 1493.40 دولارًا.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا لتعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإنتاج.

وصعد خام برنت 25 سنتًا ليبلغ 61.37 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتًا ليصل إلى 57.67 دولارًا للبرميل.

المصدر / وكالات