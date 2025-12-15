طقس فلسطين.. أجواء غائمة وأمطار متفرقة

تتأثر البلاد، يوم الاثنين، بمنخفض جوي جديد مصحوب بجبهة هوائية باردة ويطرأ انخفاض آخر على درحات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود جو بارد وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد على فترات مع تركيز واضح على المناطق الساحلية الوسطى والجنوبية.

ويوم غد الثلاثاء، من المتوقع أن يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية ويسود جو غائم جزئي مع فرصة لبعض الزخات المطرية المحدودة دون أي تغيّر يذكر على درحات الحرارة، ويسود جو بارد بشكل كبير في ساعات الليل.

أما الأربعاء، لن يطرأ تغيير يذكر على الأجواء وعلى درحات الحرارة ويسود جو مستقر وبارد نسبي ومشمس بالعموم نهاراً مع نشاط لافت للرياح الشرقية في بعض الفترات، وبارد ليلاً مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وليلاً يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية ويسود جو بارد في المناطق السهلية والساحلية مع حرارة تتدنى الى أقل من خمسة درجات في أجزاء كبيرة من البلاد.

أما الخميس، تبقى درحات الحرارة على حالها ويسود جو بارد نسبي ومشمس بالعموم نهاراً، ويزداد شعور البرودة نتيجة النشاط المتوقع للرياح الشمالية ليلاً يصبح الجو بارداً جداًفي كافة المناطق الجبلية وكذلك الحال في المناطق السهلية والساحلية مع تدن كبير في درجات الحرارة.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درحات الحرارة وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الجو خ بارداً نسبياً نهاراً في المناطق الجبلية ويسود جو دافء نسبي في المناطق السهلية و جو لطيف ومعتدل في المناطق الغورية . ليلاً يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة في كافة المناطق الجبلية وفي باقي المناطق.

المصدر / وكالات