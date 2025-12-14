(9) شهداء في غزّة اليوم.. وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن وصول 9 شهداء و45 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، أن 5 شهداء وصلوا المشافي نتيجة استهدافات الاحتلال، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 آخرين، في قصف إسرائيلي سابق.

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وصل إلى 391 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 1063 إصابة، مع تسجيل 632 حالة انتشال.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 70,663 شهيدًا، وعدد الإصابات 171,139 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع المستشفيات تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة والإسعافات اللازمة للجرحى، وسط جهود مستمرة لتوثيق الحالات ومتابعة الوضع الصحي في مختلف محافظات القطاع.