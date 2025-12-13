مظاهرة حاشدة في باريس احتجاجًا على سياسات ترامب والتطبيع مع الاحتلال

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مساء يوم السبت، مظاهرة كبيرة شارك فيها ناشطون عرب وفرنسيون احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المنطقة العربية، وطالبوا بوقف سياسة التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وركز المتظاهرون، الذين احتشدوا عند نافورة الأبرياء القريبة من محطة مترو وقطار شاتليه، على مناهضة السياسات الأمريكية التي تشبه "حكمًا ملكيًا ديكتاتوريًا" في المنطقة، مرددين شعارات منددة بسياسات ترامب في الشرق الأوسط.

وأشار منظمو المظاهرة إلى أن اختيار موقع نافورة الأبرياء كان خطوة رمزية، مستندة إلى التراث الثقافي الفرنسي في عصر النهضة، ليعبر عن الغضب الشعبي ورسالة واضحة ضد سياسات ترامب، وفق ما صرح به المشاركون.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها مجموعات داعمة لفلسطين وغزة في باريس، احتجاجًا على ما تعتبره سياسات ترامب جزءًا من الأزمة المستمرة في فلسطين والعدوان على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين