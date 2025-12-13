فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مظاهرة حاشدة في باريس احتجاجًا على سياسات ترامب والتطبيع مع الاحتلال

فلسطين تنتزع البرونزية في أول بطولة ترايثلون لغرب آسيا

طبٌّ بديل أم إسعافٌ ذاتي؟… غزة تبحث عن علاج في غياب الدواء

إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس واقتحامات في رام الله وجنين

تجربة مسيّرة "الخفاش الشبح" تغير ملامح حروب المستقبل

العدوان على غزة يهبط بمبيعات العقارات للأجانب في الأردن

توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير مستشفى القديس يوسف في القدس

"فيفا": 5 ملايين طلب على تذاكر المونديال في 24 ساعة

الاحتلال يقصف جنوب لبنان وحزب الله يحذر من الاستسلام له

"خروقات متواصلة للاتفاق".. 7 شهداء برصاص الاحتلال وقصفٌ جويٌّ على غزَّة

مظاهرة حاشدة في باريس احتجاجًا على سياسات ترامب والتطبيع مع الاحتلال

13 ديسمبر 2025 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
...
جانب من التظاهرة قرب محطة مترو وقطار شاتليه في باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مساء يوم السبت، مظاهرة كبيرة شارك فيها ناشطون عرب وفرنسيون احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المنطقة العربية، وطالبوا بوقف سياسة التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وركز المتظاهرون، الذين احتشدوا عند نافورة الأبرياء القريبة من محطة مترو وقطار شاتليه، على مناهضة السياسات الأمريكية التي تشبه "حكمًا ملكيًا ديكتاتوريًا" في المنطقة، مرددين شعارات منددة بسياسات ترامب في الشرق الأوسط.

وأشار منظمو المظاهرة إلى أن اختيار موقع نافورة الأبرياء كان خطوة رمزية، مستندة إلى التراث الثقافي الفرنسي في عصر النهضة، ليعبر عن الغضب الشعبي ورسالة واضحة ضد سياسات ترامب، وفق ما صرح به المشاركون.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها مجموعات داعمة لفلسطين وغزة في باريس، احتجاجًا على ما تعتبره سياسات ترامب جزءًا من الأزمة المستمرة في فلسطين والعدوان على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#باريس #ترامب #مظاهرات #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة