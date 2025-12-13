توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير مستشفى القديس يوسف في القدس

جرى في العاصمة القطرية على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2025، مراسم توقيع اتفاقية تمويل قطرية، تهدف إلى تحويل مستشفى القديس يوسف في شرقي القدس المحتلة إلى مؤسسة طبية أكاديمية.

ووقعت الاتفاقية برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، والسفير الفلسطيني لدى قطر فايز أبو الرب، وسفير فرنسا أرنو بيشو.

ووقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 6.95 ملايين دولار مع مستشفى القديس يوسف، بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، دعماً لخطة تطوير المستشفى وتوسيع قدراته الطبية والتعليمية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع برامج التدريب السريري، بما يعزّز قدرات الطواقم الطبية في أحد أبرز المرافق الصحية الفلسطينية.

وجرى التوقيع من قبل المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، والمدير العام لمستشفى القديس يوسف، جميل كوسا، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، ما يؤكد الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر للمشاريع التنموية الداعمة للقطاع الصحي الفلسطيني، ودورها في تعزيز صمود المؤسسات الحيوية في شرقي القدس.

وأعرب أبو الرب عن تقديره العميق لدولة قطر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن رعاية الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني لهذا الحدث تعكس التزام قطر الراسخ بدعم القطاع الصحي الفلسطيني، كما شكر فرنسا على تعاونها وشراكتها في إنجاح هذا المشروع الحيوي.

المصدر / فلسطين أون لاين