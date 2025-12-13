6 عائلات تخلي منازلها قسرياً تمهيدا لهدمها في نابلس

اضطرت ست عائلات فلسطينية، يوم السبت، لإخلاء منازلها في شارع التعاون العلوي بمدينة نابلس، تمهيدا لهدمها من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد المواطن ليث عابد، بأنه اضطر برفقة والده وشقيقه، وجاره أشرف حطاب ووالده وشقيقه، لإخلاء منازلهم المكونة من ثلاثة منازل تضم 6 شقق، بعد تلقيهم إخطارا بالهدم بأمر من العليا "الإسرائيلية"، والتي حددت 31/12/2025 موعدا نهائيا للإخلاء والهدم، بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج".

وأكد عابد أن المنازل مخطرة بالهدم منذ عام 2021، إضافة إلى 10 منازل أخرى، وجميع تلك البيوت تضم من 2-4 عائلات، مشددا على انه ووفق الخرائط التي حصلت عليها العائلات فإن جميع المنازل تقع بالمنطقة المصنفة "ب"، إلا أن الاحتلال يدعي أنها واقعة بالمنطقة المصنفة "ج".

وأشار إلى أن الاحتلال هدم خلال العامين الماضيين ستة منازل مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن جميع المنازل تم بناؤها منذ أكثر من 15 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين