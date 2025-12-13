فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقصف جنوب لبنان وحزب الله يحذر من الاستسلام له

حماس: الاحتلال يسعى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله

أردوغان: مجلس السلام يجب أن يعالج المشكلة الأمنية بغزة

6 عائلات تخلي منازلها قسرياً تمهيدا لهدمها في نابلس

لجنة تقص حقائق أممية تصل القنيطرة لتوثيق انتهاكات الاحتلال

الشاب جربوع وزوجته.. كرسي متحرك واحد وظروف معيشية بالغة السوء

الاحتلال اقتلع 1608 أشجار زيتون في الضفة خلال أسبوع

التجمع الوطني للعشائر يطالب باستبدال خيام النزوح المهترئة ببيوت متنقلة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 70 ألفًا و654 شهيدًا

5 شهداء في قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة غرب غزة

6 عائلات تخلي منازلها قسرياً تمهيدا لهدمها في نابلس

13 ديسمبر 2025 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
...
العائلات تلقت إخطارا بالهدم بأمر من العليا "الإسرائيلية" حتى 31 ديسمبر الجاري

 اضطرت ست عائلات فلسطينية، يوم السبت، لإخلاء منازلها في شارع التعاون العلوي بمدينة نابلس، تمهيدا لهدمها من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد المواطن ليث عابد، بأنه اضطر برفقة والده وشقيقه، وجاره أشرف حطاب ووالده وشقيقه، لإخلاء منازلهم المكونة من ثلاثة منازل تضم 6 شقق، بعد تلقيهم إخطارا بالهدم بأمر من العليا "الإسرائيلية"، والتي حددت 31/12/2025 موعدا نهائيا للإخلاء والهدم، بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج".

وأكد عابد أن المنازل مخطرة بالهدم منذ عام 2021، إضافة إلى 10 منازل أخرى، وجميع تلك البيوت تضم من 2-4 عائلات، مشددا على انه ووفق الخرائط التي حصلت عليها العائلات فإن جميع المنازل تقع بالمنطقة المصنفة "ب"، إلا أن الاحتلال يدعي أنها واقعة بالمنطقة المصنفة "ج".

وأشار إلى أن الاحتلال هدم خلال العامين الماضيين ستة منازل مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن جميع المنازل تم بناؤها منذ أكثر من 15 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #تهويد #هدم #المحكمة العليا الإسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة