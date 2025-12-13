"يونيسف" تحذِّر من تفشي الأمراض بين الأطفال في غزَّة

فلسطين أون لاين

13 ديسمبر 2025 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة.

ودعت المنظمة في بيان لها، يوم السبت، الى تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، لاسيما الملابس والخيام في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأوضحت، أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.

ودعت إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق.

وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها "اليونيسف" وشركاؤها في غزة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن 9300 طفل دون الخامسة في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد. 

المصدر / وكالات
