انتقد الإبادة بغزة..رسام كاريكاتير هولندي يفوز بجائرة أفضل كاريكاتير في أوروبا لعام 2025

فاز رسام الكاريكاتير الهولندي جيرد روياردز، بجائرة أفضل كاريكاتير في أوروبا لعام 2025، في موضوع الرسم الذي سلَّط فيه الضوء على الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وتجرى سنوياً مسابقة أوروبية لأفضل كاريكاتير في أوروبا خلال العام، ليفوز بها فاز لهذا العام رسام الكاريكاتير الهولندي الداعم للقضية الفلسطينية جيرد روياردز.

وكان موضوع الرسم الذي حظي بالجائزة عن الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة.

وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلنت جائزة الكاريكاتير الأوروبي على منصاتها قائمة المرشحين الثلاثة النهائيين وهم الفنان الأردني عماد حجاج، والفنانة التركية زهرة عمراوغلو والفنان الهولندي جيرد روياردز، ليتوَّج بالجائزة النهائية الفنان الهولندي روياردز.

وعلَّق أوري فينك رئيس جمعية رسامي الكاريكاتير الإسرائيليين، بعد الإعلان عن ترشيحات جائزة الكاريكاتير الأوروبي، حيث علق منتقدا رسم الفائز بالجائزة الهولندي تاييرد رويادز : "رسمك أكثر لا سامية من الأردني" في اشارة إلى الفنان عماد حجاج.

ويذكر أن رسام الكاريكاتير جيرد روياردز وُلِد في 19 فبراير 1980 في مدينة Brielle بهولندا، وحصل على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة أمستردام قبل أن يتخصص في رسم الكاريكاتير السياسي منذ عام 2005.

ويعمل منذ سنوات طويلة كرسام كاريكاتير صحفي وسياسي، حيث يعبر عن القضايا العالمية المعاصرة بأسلوب ساخر وفكاهي غالبًا مع نقد سياسي أو اجتماعي.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر / فلسطين أون لاين