الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم السبت، حملات الاقتحام والاعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت منازل مواطنين ونفّذت اعتقالات مباشرة، إلى جانب ممارسات ضغط على عائلات مطاردين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن منتصر أبو سمرة من منزله، في خطوة تهدف للضغط عليه لإجبار نجله ضياء على تسليم نفسه، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق العائلات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور نزال من مدينة قلقيلية أثناء مروره على حاجز دير شرف العسكري غرب مدينة نابلس، فيما جرى اعتقال الشاب يامن بسام سليم عقب اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال حي حرش السعادة داخل المدينة، واعتقلت الشاب عمر محمد جلامنة بعد اقتحام المنطقة وانتشار آلياتها العسكرية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى