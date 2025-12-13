فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جمعية أصيل للتنمية الخيرية تُطلق برنامج مساعدات إنسانية شامل في غزة

"التربية والتعليم" تعلن موعد نتائج دورة الاستكمال لامتحان التوجيهي.. (طالع الرابط)

المكتب الحكومي: المنخفض الجويّ كشف عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

"أونروا": الاحتلال لا يزال يمنعنا من إيصال المساعدات إلى غزة

غزة الوحيدة في زمن العواصف!

قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تجدِّد توغلها في ريف القنيطرة

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

"خروقات متواصلة للاتفاق".. شهيد برصاص الاحتلال وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ على قطاع غزَّة

الأمم المتحدة: "إسرائيل" هجّرت ألف فلسطيني في الضفة الغربية

رسام الكاريكاتير الهولندي جيرد روياردز يفوز بجائرة أفضل كاريكاتير في أوروبا لعام 2025

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

13 ديسمبر 2025 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
...
اعتقالات متواصلة واقتحامات في الضَّفَّة الغربيَّة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم السبت، حملات الاقتحام والاعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت منازل مواطنين ونفّذت اعتقالات مباشرة، إلى جانب ممارسات ضغط على عائلات مطاردين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن منتصر أبو سمرة من منزله، في خطوة تهدف للضغط عليه لإجبار نجله ضياء على تسليم نفسه، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق العائلات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور نزال من مدينة قلقيلية أثناء مروره على حاجز دير شرف العسكري غرب مدينة نابلس، فيما جرى اعتقال الشاب يامن بسام سليم عقب اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال حي حرش السعادة داخل المدينة، واعتقلت الشاب عمر محمد جلامنة بعد اقتحام المنطقة وانتشار آلياتها العسكرية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة